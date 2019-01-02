Сущность не спрячешь: «Положительного» Малахова хватило только на один эфир

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Не успели зрители «России 1» прийти в себя от изумления после «Прямого эфира» от 28 декабря, как все уже вернулось на свои места – Андрей Малахов снова зарылся в чужое грязное белье.

Сущность не спрячешь, говорят мудрые люди, и они правы. Не удалось это одному из самых популярных телеведущих России. «Положительного» Малахова хватило только на один эфир. Подведя итоги года в студии, выслушал благодарственные речи, спасенных им людей, и, вспомнив все добрые дела, в которых он поучаствовал, журналист взялся за старое.

Малахов пригласил в студию целое созвездие артистов, чтобы обсудить с ними поведение Аллы Пугачевой. Пришел к Малахову Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, Николай Басков и другие знаменитости. А историю ведущий вытащил на свет двадцатилетней давности, когда Примадонна была замужем за Филиппом Киркоровым.

Малахов решил обнародовать доказательства аморальности Пугачевой. Он зачитал статью из 90-х годов, о том, что Киркоров как-то застал свою драгоценную Аллу, резвящуюся в бассейне вместе Леонтьевым, причем оба были голыми. Он припомнил, что Киркоров был шокирован увиденным и даже пожаловался Крутому на «голое безобразие», но в ответ услышал, что так все звезды развлекаются.

К чести Киркорова, стоит отметить, что он даже виду не подал, что его это как-то задело. Он, как настоящий мужчина, сказал, что ничего подобного не припоминает. Так, что к огорчению Малахова, скандал раздуть не удалось, смеются в соцсетях поклонники Примадонны и Филиппа. Но юзеры предполагают, что это только начало. Новые эфиры могут быть еще скандальнее предыдущих.