Тодоренко могла родить внука родителям, чтобы избавиться от их контроля

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Регину поймали в Сети на таком желании, после публикации снимка счастливой семьи.

Тодоренко в 2018 году стала мамой. Теперь в браке с Владом Топаловым она познает радость и счастье материнства. Регина очень привлекательно смотрится с экрана телевизора и стала еще более популярной, когда забеременела. Интрига рождение малыша и взаимоотношения с Владом Топаловым сделали из Регины узнаваемую звезду. Ее часто сравнивают с Ольгой Бузовой, Настей Ивлеевой, но все же Тодоренко покоряет многих своей улыбкой, красотой и искренностью. Несмотря на все, жена Топалова успешно воплощает в жизнь проект «Пятница с Региной», который уже имеет солидную аудиторию зрителей. Чтобы не прерывать рост карьеры и не терять поклонников, Тодоренко могла родить внука родителям. Также решиться обзавестись наследником звезда могла решиться, чтобы избавиться от пристального контроля мамы и папы.

Регина очень близка с ними, но все же личная жизнь, возможно, несколько была напряжена из-за их постоянного вмешательства. Не стоит думать, что родители Регины слишком навязчивы или авторитарны. Возможно, желание быть самостоятельнее у Регины появилось после советов родителей в период беременности. Что есть, пить, как одеться, больше отдыхать – все эти вопросы могли стать для Тодоренко чересчур простыми и возможно даже рассорили семью. Афишировать разногласия родные люди не хотели, но с появлением ребенка ситуация несколько разрешилась: родители Тодоренко возможно уделяют много времени малышу, что очень нравится Регине и Владу. Остается также вопрос участия матери Влада Топалова в жизни ребенка сына.

Пока неизвестно, станет ли опека над малышом причиной конфликтов между родителями Влада и Регины, но их помощь новорожденному и любовь будут обязательными. Также считают и поклонники пары.

Таким образом, Тодоренко могла родить внука своим родителям и родителям Топалова, чтобы избавиться от их контроля и больше заняться творчеством и карьерой.