«Мальдивами не откупиться»: Старшая дочь Тарасова отказалась от отца из-за его жадности

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Футболист с рождением дочери от Костенко забыл о старшей Ангелине и перестал платить алименты. Теперь девочка ничего не хочет знать о несостоявшемся папе, сообщила его бывшая супруга, которая уже обратилась к адвокату.

Стало известно о том, что бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана Осинкина обратилась к адвокату за помощью, так как тот с рождением дочери Миланы от Анастасии Костенко вовсе забыл об Ангелине, своей старшей дочке. До этого отношения между бывшими супругами были достаточно ровные, но теперь Оксана настроена воинственно и даже сама девочка не готова к диалогу с отцом. Сам Дмитрий попытался искупить вину с помощью приглашения девочки на отдыхс ним на 10 дней, но, по всей видимости, «Мальдивами не откупиться» и Ангелина попросту отказалась от поездки.

«Ангелина не хочет, о чем она и сообщила в личном разговоре с органами опеки. Против ее воли я действовать не буду никогда. Я не препятствовала, не препятствую, и не буду препятствовать общению ребенка с отцом. Но для того, чтобы забрать ребенка на 10 дней, сначала надо хотя бы два дня попробовать провести вместе и узнать привычки ребенка», - сообщила мама девочки.

Возможно, что это воплощаются в жизнь слухи о финансовых проблемах футболиста, но его поездки по миру с женой и дочерью опровергают это. Таким образом, старшая дочь Тарасова отказалась от отца из-за его жадности, а когда он попытался избежать судебного иска, отказала ему в поблажке, так как не посчитала нужным прощать забывшего ее отца ради нового ребенка.