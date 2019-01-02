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Людей с активной жизненной позицией и праведным гневом внутри Ксения призвала быть добрее в Новом году и помогать ей делать добро.

Ксения Алферова вчера опубликовала необычный снимок голой купальщицы, который стал скандальным за считанные минуты. Знаменитость поделилась своей новогодней традицией, за что получила массу негатива в свой адрес. Ксения Алферова ответила «моралистам» после агрессии к фото голой купальщицы.

«Проснувшись с утра, и увидев цифру комментариев под вчерашней живописной фоткой красивой купальщицы, я загадала, чтобы в новом году мои посты о работе нашего Фонда, об удивительных детях вызывали бы такой же и больший интерес, соучастие, резонанс и внутреннюю, эмоциональную, душевную вовлеченность людей, которые мечут громы и молнии!))))))) Я знаю уже даже в лицо небольшой отряд моих подписчиков, которые всегда душевно откликаются на разные мои добрые дела и мысли и отправляют в ответ свои добрые чувства и мысли, читают, покупают подарки нашим подопечным и просто живут с доброй улыбкой внутри. Оказывается людей с активной жизненной позицией)))) и праведным гневом внутри на моей странице значительно больше! Это очень радует, это ведь такая энергия, такая сила, если вы будете в новом году так же активно отзываться на разные мои призывы, просьбы и предложения, мы с вами горы свернём!!!! До встречи в новом году! Ваша Ксюша!!! ( хотя нет, не прощаюсь, если успею, то краткий отчёт о Последних днях выложу)))», - сообщила знаменитость.

Такой пост не остался без внимания подписчиков Алферовой, которую вчера очень критиковали за контент для взрослых на ее странице в Instagram. Возможно, Ксения решилась сделать такой пост для проверки отношения хейтеров к ее публикациям, а возможно ее целью было привлечение большего количества людей к делам благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», соучредителем которого она является. В любом случае опускаться на уровень оскорблений и негатива Алферова не стала, чем и заслужили позитивные комментарии к сегодняшней публикации.