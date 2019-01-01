«Кастинг на фильм для взрослых»: Поклонники не оценили новый костюм Насти Каменских

Сегодня, 15:20

Исполнительница является наставницей на «Х-факторе». В новом шоу она решила выступить в образе Клеопатры и уже показала его в своём аккаунте в Instagram.

Поклонники попросту не оценили новый костюм Насти Каменских. Многие решили, что он более подходит в качестве наряда на кастинг на фильм для взрослых.

У Насти Каменских на её страничке постоянно появляется самая свежая информация о событиях в её жизни. Поделилась она с фолловерами и своим достаточно откровенным новым образом.

Те, в большинстве своём, не оценили стараний своей любимицы. Они пишут, что не ожидали такого от неё. Поклонники отмечают, что у Каменских появилось позёрство и жеманство, которых ранее не наблюдалось.

Есть также комменты о том, что образ является просто ужасным и это уже просто какой-то некрасивый перебор.