Сегодня, 14:20

Она выглядит, как три божьи коровки. Многие задавались вопросом, что бы это могло обозначать.

Лишь сейчас Андрей Малахов раскрыл смысл татуировки на теле Ирины Понаровской. Это произошло в ходе откровенного интервью, к которым певица не прибегала семь лет.

О неизгладимом впечатлении от этого события уже сообщили многие. В том числе и представительница МИД Мария Захарова. Она рассказала, что размышляла об этом интервью несколько часов.

Малахов тоже сделал признание. С его слов, поговорить с Понаровской было его главной мечтой. Даже когда он покинул Первый канал, то взял с собой книгу о ней.

Чтобы созвониться с Понаровской, ведущему понадобилось немало времени. Та занималась постоянной сменой мест своей дислокации. Однако, в итоге разговор состоялся и договорённости были достигнуты.

В числе других интересных сведений о себе, певица сообщила и о смысле татуировки в виде трёх божьих коровок. Со слов Понаровской, они обозначают её маму, бабушку и любимую внучку.