«Не твой - вот и бесишься»: Ани Лорак может злиться на Басту из-за несостоявшегося романа

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Ани Лорак находится в поиске нового папы для своей дочери Софии, и на эту роль ей мог приглянуться семьянин Баста, в адрес которого певица постоянно выражала недовольство - пишут пользователи сети. Поклонники подозревают, что между звездами мог вспыхнуть роман, но рэпер из-за собственных моральных принципов мог отказать Диве, за что последняя взъелась на него.

Недавно фанаты Ани Лорак ополчились против певицы, начав атаковать ее страницу в соцсети комментариями о том, как она некрасиво поступила с Бастой и участниками ее команды. Некоторые убеждены, что постоянная критика певицы по отношению к рэперу не имеет никакой профессиональной подоплеки, и связывают это с невзаимной симпатией Ани Лорак, переживающей развод с Муратом Налчаджиоглу, к женатому Басте.

Ани Лорак, по мнению пользователей сети, проявила себя как стервозная женщина, у которой нет понятия тактичности - ее слова, как утверждают юзеры, в адрес участников и других судей шоу могли обидеть кого угодно, но больше всего досталось ее коллеге, рэперу Басте. Так себя может вести женщина, которая безответно влюблена в мужчину, и из-за своей безысходности хочет насолить всем без разбора - убеждены пользователи.

Поскольку у Ани Лорак с личной жизнью из-за развода не все в порядке, то, как предполагают пользователи, певица могла искать утешения на работе, и для данной цели ей мог приглянуться рэпер Баста. Ани Лорак может злиться на исполнителя из-за несостоявшегося романа - надают пользователи о причине такого отношения певицы к Басте. Стоит отметить, что, несмотря на жесткие слова в адрес рэпера, певица на днях взяла на съемки свою дочь Софию, и сделала «семейное сэлфи», примеряя ему образ отца своей дочери - утверждают юзеры.

«Не твой - вот и бесишься» - так характеризуют поведение Ани Лорак пользователи, которые устали наблюдать за выходками украинки в эфире. Они считают, что для певицы такого уровня негоже вести себя так, поскольку это порочит и без того небезупречную репутацию Ани Лорак. Да и к Басте дальше, чем на дистанцию вытянутой руки, поскольку он давно счастлив в браке со своей супругой - пользователи припоминают певице давний роман с женатым Сергеем Ребровым, и боятся, что ситуация может повториться вновь, только на этот раз с российским артистом.