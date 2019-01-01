Самбурская пострадала от «неблагодарной» Светы из-за высмеивания Бузовой - Instagram

Настасья не раз шутила над Ольгой и теперь бумеранг вернулся, пишут в Сети.
Настасья Самбурская попала в эпицентр скандала связанного с ребенком актера Александра Головина. По предварительной информации, гример артиста девушка Светлана была в отношениях со звездой, после чего забеременела. Родить ребенка она решилась, но без участия Головина. Помочь девушке решила Настасья Самбурская, предоставив комфортабельную квартиру в Москве, при этом выплачивала Свете еще и 30 тысяч рублей для нужд ребенка и самой молодой мамы. По договоренности эта помощь рассчитывалась на 2 года, но накануне Света решила проконсультироваться с Екатериной Гордон, которая фигурирует во многих делах и разбирательствах с именами звезд. Такие данные рассказала Настасья Самбурская и ее подруга Наталья Рудова, которая вступилась за подругу и Головина, при этом не осуждая Свету. После публикации нескольких постов, поклонники Рудовой нашли причину этой сложной ситуации. Самбурская пострадала от «неблагодарной» Светы из-за высмеивания Бузовой, написали в Instagram подписчики Рудовой.
Напомним, что Самбурская не раз высказывалась в адрес Ольги Бузовой, что заканчивалось скандалом и даже взаимными высказываниями. С другой стороны, такое могли написать не только поклонники Рудовой, но и хейтеры Настасьи. Актрису часто критикуют за неординарность и скандальность поведения, но Настасья продолжает завоевывать поклонников и быть одной из популярных звезд.
Таким образом, возможно Самбурская пострадала от «неблагодарной» Светы не случайно, но точку в этих догадках подписчиков Рудовой пока ставить рано.