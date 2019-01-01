Самбурская пострадала от «неблагодарной» Светы из-за высмеивания Бузовой - Instagram

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Настасья не раз шутила над Ольгой и теперь бумеранг вернулся, пишут в Сети.

Настасья Самбурская попала в эпицентр скандала связанного с ребенком актера Александра Головина. По предварительной информации, гример артиста девушка Светлана была в отношениях со звездой, после чего забеременела. Родить ребенка она решилась, но без участия Головина. Помочь девушке решила Настасья Самбурская, предоставив комфортабельную квартиру в Москве, при этом выплачивала Свете еще и 30 тысяч рублей для нужд ребенка и самой молодой мамы. По договоренности эта помощь рассчитывалась на 2 года, но накануне Света решила проконсультироваться с Екатериной Гордон, которая фигурирует во многих делах и разбирательствах с именами звезд. Такие данные рассказала Настасья Самбурская и ее подруга Наталья Рудова, которая вступилась за подругу и Головина, при этом не осуждая Свету. После публикации нескольких постов, поклонники Рудовой нашли причину этой сложной ситуации. Самбурская пострадала от «неблагодарной» Светы из-за высмеивания Бузовой, написали в Instagram подписчики Рудовой.

«За эту всю историю говорить не буду, да и постараюсь РАДИ НАТАЛЬИ РУДОВОЙ сильно не высказываться в адрес Самбурской, так как очень люблю и уважаю Рудову!!! Но думаю, что Самбурской просто «аукнулось» за то, что она делает в адрес хотя бы той же самой @buzova86 , понимаю, что Самбурская хотела и помогла человеку, НО ей «плюнули в душу», и это не правильно и ужасно, так же как и откровенное высмеивание Оли, вот и прилетела «обраточка» в виде неблагодарной Светы, ведь в любом случае Бумеранг ещё никто не отменял! Надо быть добрее и мудрее по отношению КО ВСЕМ АБСОЛЮТНО», - говорит автор публикации.

Напомним, что Самбурская не раз высказывалась в адрес Ольги Бузовой, что заканчивалось скандалом и даже взаимными высказываниями. С другой стороны, такое могли написать не только поклонники Рудовой, но и хейтеры Настасьи. Актрису часто критикуют за неординарность и скандальность поведения, но Настасья продолжает завоевывать поклонников и быть одной из популярных звезд.

Таким образом, возможно Самбурская пострадала от «неблагодарной» Светы не случайно, но точку в этих догадках подписчиков Рудовой пока ставить рано.