Светлана Лобода соблазнительным фото поздравила фанатов с Новым Годом

Сегодня, 12:10

Светлана Лобода поразила поклонников стройными ногами.

Популярная певица Светлана Лобода оригинальным способом решила поздравить своих фанатов и всех жителей страны с наступающим Новым Годом. Вместо фотографий на фоне украшенных ёлок и блестящих гирлянд, артистка разместила в Instagram сексуальное фото в черном плаще, где продемонстрировала свои стройные ноги. Поклонники сразу же стали сравнивать Лободу с Анджелиной Джоли в фильме «Мистер и миссис Смит».

«Невероятный образ, очень на Джоли тут похожа», «С такими ногами она и правда суперзвезда», «Вот так новогодне поздравление», «Светлана, отлично выглядите», «Уже чествуется, что скоро новый год…Сексуальность зашкаливает», - прокомментировали снимок Лободы подписчики в Instagram.