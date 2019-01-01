«Хочет детей, но не может»: Поклонники раскрыли тайну ненависти Самбурской к матерям

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Актриса Настасья Самбурская может скрывать за ненавистью к институту семьи собственные неудачи - убеждены пользователи сети. Поклонники предполагают, что ее действия по отношению к матери ребенка Александра Головина и его дочери сильно диссонируют с ее роликами, высмеивающими родивших женщин.

Еще совсем недавно о том, что Настасья Самбурская может кому-то помогать, пользователи сети не могли даже догадаться, поскольку привыкли к грубым действиям актрисы, привыкшей отвечать подписчикам грубостью. Оказалось, что поведение Самбурской достаточно обманчиво, поскольку она, как выяснилось, давно помогает бывшей любовнице Александра Головина и ее малолетней дочери, от которой актер отказался еще в самом начале беременности. Самбурская приютила девушку с малышкой у себя в квартире бесплатно, обеспечила необходимым, а также давала ежемесячно по 30 тысяч рублей на нужды ее маленькой семьи. Светлана Белогурова, мать ребенка Головина, решила нажиться на славе сердобольной артистки, и вместо благодарности, решила опозорить ее перед всей страной, выставив актрису тираном и деспотом в глазах ее поклонников.

Самбурская с возмущением обо всем рассказала фанатам, и призналась, что хотела оградить маленькую семью от СМИ и грязи, с которой Белогурову могли смешать на ТВ, но получила нож в спину в виде обращения экс-любовницы Головина к скандальному адвокату Екатерине Гордон. Поклонники были поражены доброте актрисы, которая совсем недавно высмеивала подобных матерей, поэтому предположили, что с Самбурской что-то не так.

Поклонники раскрыли тайну ненависти Самбурской к матерям - они считают, что на самом деле актриса может хорошо относиться к детям, и сама хочет их завести, но не может этого сделать из-за неудовлетворительного состояния фертильной функции. Зная об этом, Самбурская, по мнению поклонников, может тянуться к детям, но при этом выражать свое открытое пренебрежение к институту семьи, поскольку не может даже построить отношения. К слову, фото с дочерью Головина Самбурская выложила немного раньше, чем появился ролик с ее участием, где она высмеивает матерей.

Юзеры предположили, что артистка с радостью уже давно могла стать матерью в свои годы, но не может этого сделать по состоянию, поэтому выплескивает свои нерастраченные материнские чувства на чужом ребенке, бескорысно помогая одинокой матери, которая по своей воле предпочла остаться в беде. Настасья Самбурская, по предположению поклонников, страдает от внутренней борьбы ненависти к женщинам и желания завести семью, из-за чего часто наблюдается ее нестабильность в поведении.

Пользователи отмечают, что Настасья Самбурская могла бы стать хорошей матерью, поскольку последний поступок в отношении дочери Головина говорит о том, что у нее доброе сердце, несмотря на показательную жестокость. Поэтому желают ей не оставлять попыток найти хорошего мужчину, с которым сможет реализовать себя не только как артистка, но и как счастливая женщина.