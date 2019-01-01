«Новогодняя помолвка»: Петросян может сделать предложение Брухуновой в ночь на 1 января

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Евгений Ваганович отмечает новогодние праздники со своей помощницей Татьяной походами в любимый театр. Поклонники предположили, что следующей ступенью их взаимоотношений станет помолвка в новогоднюю ночь.

С начала августа, когда стало известно о грядущем разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна, журналисты стали искать причины разлада в семье. По их мнению, виновницей этого стала помощница юмориста Татьяна Брухунова. По сей день не утихают споры на этот счет. Кто-то винит молодую девушку в разрушении многолетнего брака, кто-то поддержал Петросяна в стремлении покинуть опостылевшую жену. Однако, сама Татьяна в эксклюзивном интервью Дмитрию Борисову сообщила, что большинство из сказанного о ней – просто выдумки. Предложения официального ей пока никто не делал и, уж тем более, она не беременна.

Однако, поклонники не теряют надежды на то, что все-таки Евгений Ваганович будет с новой избранницей. Они считают, что в ночь на 1 января непременно состоится «новогодняя помолвка», а поводом для таких мыслей стало предположение о том, что праздник они будут отмечать вместе, ведь на данный момент Петросян традиционно ходит в любимый театр на представления вместе со своей помощницей, что видно по их публикациям в Instagram.

Таким образом, Петросян может сделать предложение Брухуновой на Новый Год и фанаты этого с нетерпением ждут, так как желают для своего кумира только счастья и в особенности в личной жизни после тяжелого развода с супругой Еленой Степаненко.

Насчет юмористки неизвестно, как она проведет новогоднюю ночь. Возможно, в компании друзей и близких или же отправится на корпоратив. Однако, этим уже фанаты Евгения Вагановича не интересуются, так как полностью поглощены обсуждениями его новой пассии.