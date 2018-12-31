Глюк’oZа в фотошопе корректирует даже юбки - поклонники

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Поклонники заподозрили певицу в чрезмерном использовании фотошопа. Звезда пользуется такой возможностью даже корректировки длины юбки подруги.

На своей страничке в социальной сети Instagram Глюк’oZа делится подробностями своей жизни, а фанаты с радостью рассматривают их и засыпают свою любимицу комплиментами. На одном из последних фото Наталья Чистякова-Ионова позирует вместе со своей подругой. Оказывается, что кадр был сделан во время празднования дня рождения подружки знаменитости, а сама Глюк’oZа отметила, что всегда готова поддержать близкого человека.

Данный кадр вызвал особый интерес поклонников исполнительницы, ведь многие сразу же усмотрели, что над ним серьезно поработали в фотошопе. Оказалось, что с помощью новой технологии Глюк’oZа «удлинила» юбку подруге. Подписчики отметили, что «платье подрисовано», подытожив, что девочки - молодцы, поскольку «скрыли все, что нужно».

Напомним, что сама певица тщательно следит за своей фигурой. Наталья то и дело публикует в своем микроблоге фотоотчёт из спортзала, демонстрируя плоды упорных тренировок. У артистки есть двое детей от бизнесмена Александра Чистякова: старшей дочке Лидии исполнилось одиннадцать лет, младшей Вере — семь лет. Мамой певица стала, когда ей едва исполнился 21 год. При этом у супруга Натальи уже был сын от предыдущих отношений.