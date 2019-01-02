«Подсидела Степаненко»: Воробей могла хитростью увести Петросяна из семьи

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Ради Евгения Петросяна Елена Воробей сделала из себя вторую Елену Степаненко, примерив ее образ на себя - считают пользователи сети. Поклонники убеждены, что имя так называемой любовницы Татьяны Брухуновой опорочено не просто так, а для прикрытия более важной фигуры.

Недавно Елена Воробей приняла участие в съемках «Голубого огонька», где также задействованы скандально известные Евгений Петросян и Елена Степаненко. Многих смутило не только, что бывшие супруги, которые долгое время враждуют, решились на съемки одного и того же новогоднего проекта, но и присутствие их коллеги, которая, по мнению пользователей, стала как две капли воды похожей на экс-супругу мэтра. Ранее роль любовницы примеряли на помощницу Петросяна - Татьяну Брухунову.

Многие убеждены, что правда не может лежать так красиво на поверхности - юзеры предполагают, что Петросяну просто стыдно признаться в романе с женщиной, которую любят и признают, а новость о том, что она якобы подсидела Елену Степаненко, может стать для нее началом конца. К слову, пользователи сети считают, что именно Воробей могла хитростью увести Петросяна из семьи, а не Брухунова, которую используют комики для прикрытия.

Поклонникам показалось, что Воробей могла умышленно превзойти Степаненко своим актерским мастерством, чтобы обратить на себя внимание главного комика, а затем добить его своей схожестью с его супругой в молодости. Поскольку Елена Воробей гораздо моложе Елены Степаненко, и была близка к семье, то не исключено, что и она могла стать причиной развала, как оказалось, некрепкой семьи.

Юзерам гораздо проще верить в отношения Петросяна с Воробей, нежели с Брухуновой из-за разницы в возрасте. Некоторые убеждены, что и сама Татьяна Брухунова не могла искренне влюбиться в мэтра, а просто играет за определенный гонорар свою роль. Помощнице Петросяна приписывают более молодого, но и более обеспеченного ухажера, незнакомого с миром шоубизнеса.

Неизвестно, есть ли на самом деле отношения между Воробей и Петросяном, но, как оказалось, Елена Степаненко была достаточно ревнивой в браке, поэтому и ревновала супруга ко всем приближенным к нему женщинам. Оказалось, что не зря, но ей так и не удалось вовремя выследить соперницу.