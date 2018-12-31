Певица Натали поделилась предновогодним настроением

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Звезда рассказала, как собирается праздновать Новый год и их семейных традициях. Она очень любит готовить подарки и собирать дома большую компанию.

Новый год всегда радость не только для обычных семей, но и для звездных. Так, в эфире телешоу «Секрет на миллион» певица Натали рассказала Лере Кудрявцевой о своих семейных традициях празднования такого знаменательного дня. К огромному сожалению, знаменитость почти всегда работает в новогоднюю ночь, но ее супруг всегда рядом с ней.

В прошлом году Натали не получила приглашения выступать в Новый год и это дало ей возможность отпраздновать мероприятие в кругу семьи. Знаменитость признается, что в тот момент она была счастлива, но потрудиться в Новый год тоже не против, так как любит быть задействованной на профессиональном поприще в этот день.

На новогоднем столе Натали всегда имеются зимний салат и оливье, при этом стараясь исключить из рациона калорийные блюда с майонезом. Певица воспитывает двоих сыновей, и младший лишь начинает постигать все, связанное с праздничной атмосферой: у сына Натали огромный интерес к елке и украшениям на ней

Напомним, что в 2013 году Натали чуть не стала очередной жертвой изнасилования. Откровенное признание артистка сделала в студии программы «Судьба человека». После дебюта песни «О боже, какой мужчина» Натали отправилась в гастрольный тур. После концерта она лежала в номере и заметила мужчину восточной внешности, пробирающегося к ней через балкон. Артистка выскочила в коридор и наткнулась на мужа Александра, который и спас ее.