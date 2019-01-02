«Часики-то тикают»: В 2019 году одним из достижений Бузовой может стать ребенок

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Ольга поделилась с подписчиками успехами 2018 года, но единственным ее несбывшимся желанием так и осталось банальное женское счастье материнства.

В своем аккаунте в Instagram Ольга Бузова опубликовала две записи о собственных достижениях за 2018 год. Однако, список, к сожалению поклонников, не пополнился личным женским счастьем Бузовой. Также в разделе Stories она опубликовала видео, на котором обнимает маленькую девочку с подписью: «Хочу».

Естественно, что Ольга в следующем 2019 году будет мечтать о маленькой дочери, так как ей уже 32 года и, по словам подписчиков, «часики-то тикают», пора уже обзаводиться семьей, так как достижения достижениями, но все они в профессиональной сфере, а в личной жизни, как у Анны Седоковой, не предвидится улучшений пока, к сожалению.

Однако, все это поправимо и в 2019 году одним из достижений Бузовой может стать ребенок, так как она в действительности нацелена на то, чтобы осчастливить мужчину, который будет для нее целым миром, как когда-то был Дмитрий Тарасов. Но все-таки, по всей видимости, свою профессиональную карьеру Ольга уже не забросит, так как крутой поворот в ее жизни в виде развода стал судьбоносным для ее дальнейшего развития и снова полностью отдавать мужчине и сидеть дома, благоустраивая уют, она не сможет.

Таким образом, Ольга Бузова в будущем году, скорее всего, нацелится на рождение любимой дочери. Однако, некоторые поклонники волнуются о том, чтобы певица не делала опрометчивых решений в собственной личной жизни и не выбрала снова «не того» спутника жизни, ведь после Дениса Лебедева очень трудно будет, по всей видимости, довериться новому молодому человеку и полностью отдать в его руки свое сердце и руку.