Распутина удивилась, что Аллегрова и Овсиенко были замужем за одним и тем же мужчиной

Сегодня, 07:40

Певица Маша Распутина в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» удивилась, когда услышала, что один и тот же мужчина в разное время был мужем Аллегровой и Овсиенко.

Ирина Аллегрова тоже удивилась. Она была уверена, что этот факт знает вся страна. «Ты что?! Не знала?» - спросила она у Распутиной.

Мужем обеих певиц был в разное время музыкальный продюсер Владимир Дубовицкий.

На вопрос присутствовавшего в студии Николая Баскова, кому певицы передали своего бывшего мужа, они одновременно ответили: «Не твое дело!»

Владимир Дубовицкий и Ирина Аллегрова познакомились в начале 1980-х, когда он играл на клавишных инструментах в ВИА «Факел», а Аллегрова была солисткой этого коллектива. В этом же ВИА работали Александр Серов и Игорь Крутой.

Муж Аллегровой Владимир Блехер был художественным руководителем «Факела». Дубовицкий тогда увел Аллегрову у законного мужа. Специально для Ирины Аллегровой Дубовицкий создавал ВИА «Огни Москвы» (впоследствии – «Электроклуб»). Официально считалось, что руководителем «Электроклуба» был Давид Тухманов, но фактически руководил и продюсировал группу Дубовицкий. Он также был клавишником коллектива.

Развелись Дубовицкий с Аллегровой в 1990 году.

Владимир Дубовицкий был также первым мужем Татьяны Овсиенко с 1993 по 2007 годы. Вместе с Игорем Крутым они создали компанию «АРС».

Сейчас Дубовицкий живет в США. Он женат на молодой певице Юлии Ахоньковой (Юлии Кова), мисс Россия-2003. По слухам, она родила Дубовицкому двоих детей.