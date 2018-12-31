«Малахов готовит диван»: Головин мог завести внебрачного ребенка для избавления от славы «кадета Макарова»

Вчера, 22:40

Эпатаж и скандальность могла перейти к артисту от его друга Панина, который стал ему очень близким в последнее время.

Андрей Малахов возможно получил очень хороший презент на Новый год. Такое складывается впечатление, поскольку в Сети назрела очень острая тема с внебрачным ребенком звезды сериала «Кадетство» Александра Головина. По сложившийся традиции Андрей Малахов одним из первых успевает сделать рейтинги на любом происшествии, тем более, если это знаменитость, и вопрос касается ситуации необычного плана. Возможно, Малахов уже готовит диван и студию, для разбирательства с ситуацией вокруг Александра Головина и его гримера Светы.

Примечательно, что Головин для большинства телезрителей запомнился ролью Макарова в сериале «Кадетство», где, не смотря на свой статус сына мэра, герой Александра сумел стать человеком и достойно выходил с любой ситуации. Дружба с Александром Паниным и даже общие съемки фильма под названием «Я вернулся» изрядно подпортили репутацию всеми любимого Головина, которого многие считали примерным мальчиком, идентичного образу кадета Макарова. Встречу с Паниным многие приняли как пиар, и даже не стеснялись наговаривать на актеров и обвиняли обеих в гомосексуализме, алкоголизме.

Также стоит сказать, что по версии Самбурской и Рудовой, Головин заранее оговорил Свете о неготовности быть отцом, но его партнерша могла специально сделать так, как не хотел Саша. Причиной такого поступка могла стать даже месть за всех поклонниц, которые просто не дают прохода привлекательному Головину. Наблюдая за его популярностью и карьерой, Света могла сделать шаг к его разорению и даже очернению репутации специально. Таким образом, Головин мог завести внебрачного ребенка для избавления от славы «кадета Макарова». Эта ситуация очень пока странная и очень щекотливая, но Андрей Малахов может заинтересоваться вопросом и даже не смотря на новогодние хлопоты готовиться к съемкам программы «Прямой эфир» с участием Головина, который на данный момент не прокомментировал ситуацию.

Также непонятной оказалась ситуация для Самбурской, которая по непонятным причинам взяла опеку за Свету и ее ребенка на целых два года, что собственно очень странно. Почему именно Настасья стала Ангелом-хранителем для этой девушки Светы реально не понятно, причем возможная мать ребенка Головина не одинока, у нее есть мать с жилплощадью в Санкт-Петербурге. Много странностей и невыясненных вопросов есть в этой ситуации, но все же официальных заявлений от Головина пока нет. Возможно, Малахов уже ведет с ним переговоры и расскажет всей стране его правду в «Прямом эфире».