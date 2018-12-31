«Село не вывести»: Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель купила подарки в магазине «Луис Виннитон»

Вчера, 21:40

Соцсети высмеяли невежественность Рапунцель, которая в канун Нового года опозорилась перед подписчиками.

Участница скандально известного шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель с момента появления на телеэкранах заявила о себе, как склонная к эпатажу персона. В то время, как многие медийные персоны, не обладающие особыми талантами, привлекают к себе внимание с помощью харизмы и умения расположить к себе людей, Ольга предпочитает создавать шум вокруг своей персоны с помощью нестандартного, иногда выходящего за рамки дозволенного поведения. Вместе с тем Рапунцель успешно поддерживает на «Дом-2» образ «малообразованной», но высокомерной женщины. Стоит отметить, что на деле же Ольга имеет высшее образование и в совершенстве владеет английским языком.

Очередной повод обсудить себя соцсетям звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель дала накануне, когда записала ролик во время предновогоднего похода в ЦУМ. На видео участница проекта показала, как выбирала подарки к Новому году себе и своим близким. В частности, Рапунцель купила сумочку в брендовом бутике «Louis Vuitton», который Ольга окрестила «Луис Виннитон». Показательная невежественность звезды «Дом-2» вызвала у пользователей сети крайне негативную реакцию.









Комментаторов возмутило то, что Рапунцель позиционирует себя едва ли не светской львицей, но на деле не способна правильно произнести название известнейшего бренда. «Можно человека вывезти из села, но село вывести из человека не получается», - пишут под видео. Появление Ольги в магазине, который она назвала «любимым», и вовсе сочли за демонстрацию своего лицемерия. В то же время некоторые участники обсуждения предположили, что звезда «Дом-2» намеренно ошиблась, чтобы в лишний раз привлечь к себе внимание.