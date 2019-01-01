Перед Аллой Максим едва не женился на молодой девушке - Пугачёва отбила Галкина у ведущей Чернобровиной

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Примадонна устроила «разборки» с привлекательной девушкой и сильно напугала её. «Профилактическую беседу» она провела и с Галкиным, после чего роман пары резко прекратился. Алла решила оставить молодого ведущего для себя ещё в браке с Киркоровым.

Максим Галкин часто признаётся, что у него всегда были девушки-ровесницы, среди которых он был очень популярным в молодости. Влюбился же он именно в Примадонну. Однако, перед Аллой Максим едва не женился на молодой девушке Анастасии Чернобровиной.

Сама Анастасия вспоминала, что познакомилась с Галкиным в 2000 году в Государственном Кремлёвском дворце, где они были ведущими. Максу приглянулась девушка и он приударил за ней. Чернобровина вспоминала, мол Галкин звонил ей каждые полчаса и одаривал цветами, хотя открыто приставать стеснялся.

Уже в 2001 году Галкин и Анастасия появились вместе в концертном зале «Россия». Тогда появились слухи, что девушка вскоре выйдет за ведущего замуж, но отношения прервала ревнивая Пугачёва. После появления информации о свадьбе Алла приехала к Чернобровиной на «разборки».

Пугачёва устроила робкой девушке допрос, мол кто она, откуда и как долго встречается с Галкиным. Анастасия очень испугалась давления со стороны звезды такой величины. «Разборки», видимо, состоялись и с Галкиным. Как признавалась Чернобровина, после «наездов» Аллы Максим перестал оказывать знаки внимания, а уже через несколько месяцев пара перестала общаться.

Согласно слухам в шоу-бизнесе, тогда Пугачёва не только разбила любовь Галкина и Чернобровиной, но и дала понять тогда ещё главному своему фавориту, что без её одобрения он не должен вступать в отношения с девушками или даже выбирать себе знакомых.

Стоит отметить, как вспоминала Анастасия, ей запомнились походы с Галкиным в кино на последний ряд. Однако, Максим особой настойчивости не показывал. Когда появились слухи о возможной скорой свадьбе, Галкин в своих интервью постоянно отпирался, понимая логическое продолжение отношений, которым помешала Пугачёва.

Возможно, что уже в 2001 году будучи ещё женой Киркорова Алла испытывала к Максиму сильные романтические чувства, и просто отбила Галкина у ведущей.

Как бы то ни было, в конечном итоге Галкин и Пугачёва поженились, а Чернобровина признавалась, мол Макс был героем не её романа, поэтому, видимо, отношения ничем в итоге и не закончились.