«Избавь нас от вранья»: Алла Пугачева могла намекнуть на измену Галкина в новогоднем поздравлении

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Примадонна попросила у Деда Мороза защиты от вранья в Новом году, вероятно, намучившись от неверности молодого супруга.

Накануне мы переживали, что новогодние праздники дети Галкина и Пугачевой проведут без матери из-за вероятной ссоры звездных родителей. Максим показал в Сети семейное приготовление к торжеству без участия Аллы Борисовны, а сегодня Примадонна ответила мужу предновогодним постом, также обделив вероятного изменщика вниманием.

Пугачева опубликовала снимок маленьких детей, пожелав под ним своим подписчикам отсутствия войн, греховной гордыни и ложных амбиций в 2019 году. Также легендарная артистка отдельно выделила слишком участившуюся ложь в жизни современного общества, понадеявшись, что с боем курантов ее станет меньше.

«Избавь нас от вранья», - этой просьбой к Деду Морозу Алла Борисовна могла намекнуть в новогоднем поздравлении на измену Максима Галкина, которая так активно обсуждается прессой и соцсетями в последние месяцы. И хоть юморист советует своей аудитории не обращать внимания на сплетни в «желтых» СМИ, некоторые факты из личной жизни звездных супругов действительно настораживают. В частности, хотелось бы узнать у Максима и Аллы Борисовны, почему их больше невозможно увидеть вместе, ведь раньше все светские мероприятия они посещали преимущественно парой.

Вероятно, в браке Галкина и Пугачевой действительно наступил разлад, а супруги сейчас попросту не знают, как правильно преподнести сенсационную новость широким массам, а быть может, родители чудесных Лизы и Гарри решили принять участие в ставшей очень популярной селебрити-игре уходящего года - развод ради пиара. Ранее нарастить свою популярность за счет скандала в семейной жизни успешно смогли Сергей Шнуров с Матильдой, Евгений Петросян с Еленой Степаненко, Гарик Харламов с Кристиной Асмус и прочие. Очень даже может быть, что сейчас проверенной пиар-стезей идут Галкин с Пугачевой, которым необходимо максимально громко разрекламировать апрельский концерт Примадонны в Кремле.