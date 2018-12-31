Хочет маленьких детишек: Брошенный Басков чуть не заплакал при виде детей Киркорова

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Одинокое сердце Баскова требует любви и заботы.

Дети Филиппа Киркорова - одни из самых популярных малышей в шоу-бизнесе. Ребята настолько сладкие, что ещё не нашёлся ни один равнодушный человек. Так, своё умиление не смог сдержать и главный блондин России Николай Басков. В новогоднем выпуске шоу Малахова «Привет, Андрей!» Киркоров выступил с Аллой-Викторией и Мартином с песней «Зайка моя». Ребята так трогательно исполняли папину песню, что зал ликовал от умиления, а Басков и вовсе чуть не заплакал при виде детей. На лице брошенного блондина читалась грусть и тоска. Судя по всему, расставание с Лопырёвой не так просто далось Баскову. А известие о беременности бывшей невесты совсем подкосило натурального блондина. Напомним, пара рассталась еще в начале года из-за загруженного графика знаменитостей. Влюбленные редко виделись, а отношения поддерживали в телефонном режиме. На все просьбы Лопырёвой о детях Басков отмахивался отсутствием времени. Свадьба пары не единожды откладывалась и попросту переросла в расставание. Судя по всему, натуральный блондин уже сожалеет о случившимся, но назад дороги нет. Теперь певцу остается лишь с завистью поглядывать на счастье других звездных родителей. Басков не упускает возможности сообщить в интервью о желании пополнить семью маленькими детишками. Певец заявляет, что хочет ещё девочку и мальчика.

Однако, один сын уже есть у Николая от первого брака со Светланой Шпигель. Возможно, Баскову стоит уделить больше внимания уже существующим детям и меньше витать в облаках, считают фанаты.