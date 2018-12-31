«Алломания»: Бывший муж Пугачёвой признался, что Примадонна бросит Галкина после его истощения

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Александр Стефанович уверяет, что Пугачёва не только его, но и Киркорова с Галкиным, использовала «на полную катушку».

Если вспоминать все браки Примадонны, то можно убедиться, что помимо выполнения семейных обязанностей, всё мужья исправно служили профессиональным интересам Аллы Борисовны. Александр Стефанович в своё время признался, что Пугачёва в самый безоблачный период их совместной жизни пользовалась его идеями, которые он, как режиссёр-постановщик, предлагал для концертов. Благодаря этому, её шоу ещё в конце 70-х годов стали по-настоящему драматургически выверенными, зрелищными и кассово успешными. Вскоре, получив всё, что только можно от мужа, Пугачёва развелась с ним, чтобы найти для себя не только нового спутника жизни, но и полезного генератора идей. В этом же качестве для неё «служили» все любовники и последующие мужья.

Супруги Примадонны, положив себя на алтарь её успеха, в скором времени получали приставку «бывший», и уступали место новому. Благо, отбоя от претендентов на пост мужа королевы эстрады не было. Своеобразной «алломанией» были заражены и Филипп Киркоров, и Максим Галкин, которых не останавливала катастрофическая разница в возрасте с Аллой Борисовной. Но, если нарцисс Лучезарный больше тешил своё эго, то альтруист Галкин уже 15 лет исправно несёт службу у трона. Александр Стефанович намекает, что сверхпрактичная Пугачёва, истощив Максима, бросит его, как бросила всех остальных. Вероятно, Галкин сам подозревает искусственность своего брака и пытается выйти из порочного круга. В этом отношении он не придумал ничего лучшего, чем поиск любовных утешений на стороне и неплохо преуспел в этом.