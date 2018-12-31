«Никому не нужный Король»: Филипп Киркоров может завершить карьеру ради продвижения своих детей на эстраду

Вчера, 19:20

Папа-продюсер раскрутил много самородков, и отказать в успехе и карьере на сцене собственным избалованным деньгами и вниманием детям он не сможет, к тому же только собственным наследникам гордый певец сможет подарить свой репертуар, время и влияние.

Филипп Киркоров – ярчайшее явление в российском шоу-бизнесе. Поддержка Аллы Пугачевой, собственная харизма, талант и запоминающийся голос сделали его одним из самых ярких исполнителей. Его песни всегда становились шлягерами, а сам он помог не одному музыкальному самородку покорить отечественную эстраду. Эпатажный скандалист прославился не только своей личной жизнью и трогательными композициями, но также экстравагантными нарядами, выходками и тайнами.

Несмотря на невероятный успех, его постепенно начинают забывать, ведь на сцене уже полно других талантливых и просто харизматичных артистов, которые надежно закрепляются на вершинах звездного олимпа, постепенно свергая «старичков» с их пьедестала. Такая участь постигла уже многих Народных артистов, которые не сопротивляясь уходят на покой. Нынче публике интересны не красивые истории, а яркие и запоминающиеся представления, простые сюжеты и внешняя эстетика. Пробиваются лишь те, кто может удивить. Филипп Киркоров попытался напомнить о себе, и его ждал успех. «Цвет настроения синий» и «Ибица» действительно стали хитами, певца заметила и оценила молодая публика, однако эти песни также быстро забыли.

Новогодний выпуск передачи «Голубой Ургант» отчетливо показал, что Филипп Киркоров теперь обычный «никому не нужный Король». Даже самоирония не спасла его от провального выступления, ведь среди молодых, талантливых и популярных артистов звезда прошлого столетия выглядел как «белая ворона», а желание вновь порадовать зрителей своим выступлением завершилось провалом - ни один из гостей не захотел остаться, и король развлекал пустой зал. Судя по деятельности артиста, он уже давно задумывается уйти со сцены, однако надеялся сделать это красиво, на волне славы и популярности. Как оказалось, он уже давно никому не интересен, и после красивого ухода о нем очень быстро позабудут.

Для гордого Фила это станет настоящим ударом, и вполне вероятно, что он попытается сохранить свое имя на слуху: Филипп Киркоров может завершить карьеру ради продвижения своих детей на эстраду. Алла-Виктория и Мартин-Кристо - единственная отрада исполнителя, которых он растит без матери, а потому несет двойную ответственность. Певец очень любит своих малышей, и сделает все для их светлого и интересного будущего. Не исключено, что он решил уйти «на покой» так рано именно для того, чтобы ему ничто не мешало строить и развивать их карьеру. Он уже давно водит их на свои выступления, показывает публике на различных шоу, малыши не раз выступали на сцене, а недавно в студии передачи «Привет, Андрей» они исполнили песню из отцовского репертуара. Вполне вероятно, что именно они станут новыми «самородками», которым папа-продюсер подарит путевку в жизнь на эстраде.