«Сделано с любовью?»: Олег Газманов возмутил фанатов незнанием истории СССР

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Один из главных защитников советской эпохи неприятно удивил поклонников в День рождения СССР.

Опоздав на один день, Олег Газманов разместил на своей странице в социальной сети пост с поздравлением СССР в день его образования. Певец, который славится своими патриотическими взглядами, никогда не отрицал безумной любви и грусти по канувшему в лету государству. Пост Газманов подкрепил отрывком известного клипа «Сделан в СССР», которым намеренно злил жителей стран бывшего Союза, которые не испытывали радости быть частью «великой державы».

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Но не все фанаты артиста согласились с ним в его суждениях. «Сделано с любовью? Да ладно», - возмутился поздравлением один из поклонников певца. Другой решил вступить в словесные баталии с Олегом Газмановым, который, по его мнению, не знает подлинную историю: «К величайшему сожалению, именно СССР искусственно созданная страна, созданная на обломках Великой Российской Империи, страны которая веками собирала свои земли, а вот теперь мы пожинаем плоды этого образования, где были республики по национальному признаку, где взрастился национализм и ненависть ко всему русскому». Но большинство фанатов исполнителя были рады вспомнить советское время.