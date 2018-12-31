В доме постоянный срач: Ольга Бузова может отпугивать мужчин постыдной неопрятностью

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Причиной одиночества поп-дивы может быть гора мусора в доме и абсолютное нежелание быть хозяйкой для любимого мужчины.

В одиночестве Бузовой виноваты все вокруг, кроме Ольги, разумеется, по версии самой певицы. Счастливо жить с мужчиной экс-звезде «Дома-2» постоянно мешают другие женщины, бурное прошлое избранников или банальная ложь в отношениях. А что, если причина одиночества Бузовой кроется непосредственно в Ольге, ведь близкие поп-дивы и она сама предоставили нам достаточное количество фактов, чтобы так полагать?

Окунемся в прошлое, когда распадался брак артистки с футболистом Дмитрием Тарасовым. Хакеры на стали дожидаться комментариев звезд по поводу скандального развода, взломав аккаунт Бузовой в соцсетях. Там сетевые злоумышленники нашли много интересного, в частности, «горячую» переписку Ольги с Дмитрием Нагиевым. Также особое внимание к себе приковал диалог поп-дивы с мамой, обвинившей дочь в нежелании стремиться к чистоте и приводить дом в порядок ради любимого человека.

Переносимся еще глубже в прошлое, когда Бузова рассказывала журналистам, как непросто ей дается семейная жизнь. Дмитрия Тарасова часто не бывало в звездном доме из-за постоянных сборов, однако и во время редких приездов экс-мужа поп-дива не всегда могла сподобиться на приготовление ужина и уборку жилья, прибегая к помощи горничной. К слову, услугами домработницы Ольга пользуется по сей день.

Как видим, когда Бузова оставалась один на один с женскими, без обид, дамы, обязанностями, в звездном доме, видимо, был постоянный срач. Параллельно, поп-дива выпрашивала у Тарасова дорогостоящие подарки и требовала оплатить все развлечения, по словам самого Дмитрия. Вряд ли жаждущий счастливой семейной жизни мужчина смог бы долго терпеть такую жену, вот эпатажный брак и распался.

По сей день поп-дива может отпугивать мужчин постыдной неопрятностью, оправдывая ее постоянной занятостью. Да, у Бузовой действительно бешеный рабочий график, но это, грубо говоря, проблема исключительно Ольги, мужчину нельзя обвинять в том, что он жаждет ощущать в доме уют и присутствие женщины.