Сбежал по-тихому: Дмитрий Шепелев мог навсегда уехать из России с новой семьей

Сегодня, 16:40

Затравленный сторонниками Фриске и коллегами по шоу-бизнесу телеведущий мог убежать от призрения и критики в Италию, преподнеся худший новогодний подарок для родни Жанны.

Довольно активный в соцсетях Дмитрий Шепелев на фоне предпраздничной суеты куда-то пропал. Увидеть ТВ-звезду, как и раньше можно на «Первом канале», но это совсем не значит, что телеведущий каждый день проводит на съемках ток-шоу «На самом деле». Наснимать побольше выпусков перед Новым годом и отдыхать - нормальная практика для телевизионщиков.

Вероятное местонахождение Шепелева могла рассекретить его новая пассия Екатерина Тулупова, опубликовавшая в Instagram не совсем обычный предпраздничный снимок - пейзаж Альпийских гор, запечатленный сквозь окошко в туалете. Быть может, влюбленные с детьми вновь улетели в Италию, не исключено, что навсегда.

Дело в том, что Россия, вероятно, давно не мила Шепелеву. С 2015 года телеведущего травят сторонники семьи Жанны Фриске, повесившие на Дмитрия хищение 21 млн рублей Русфонда, нечеловеческое отношение к смертельно больной поп-диве и умышленное препятствие свиданиям маленького Платона с дедушкой и бабушкой. Также, не так давно коллеги по шоу-бизнесу раскритиковали Шепелева, как телеведущего. В звездных кулуарах бытует мнение, что Дмитрий своим ток-шоу только раздувает скандалы, никак их не решая, сравнительно с «Прямым эфиром» Андрея Малахова. Не смущает критиков даже тот факт, что «На самом деле» является самым рейтинговым ток-шоу России.

Как итог, молодой отец мог навсегда уехать из страны с новой семьей. Вероятно, Шепелев сбежал по-тихому, опасаясь очередной волны критики за свои намерения, ведь не исключено, что отец Жанны Фриске попросту блокировал бы аэропорт, через который Дмитрий мог безвозвратно увезти его внука.

Если же верить словам Шепелева, будто ему абсолютно безразлична травля хейтеров, то можно предположить, что он сбежал из России только на новогодние праздники, дабы позволить маленькому Платону еще раз насладиться красотами глубоко обожаемой его покойной мамой Италии.