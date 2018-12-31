«Лечиться надо»: Поклонники устали от боготворения Бузовой

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Очередной хит от знаменитости стал подарком поклонникам на Новый год. Однако вместо радости, он лишь озадачил подписчиков - они всерьез обеспокоились психическим состоянием певицы.

Сегодня ранним утром поклонников Ольги Бузовой ждал неожиданный сюрприз: в своем Instagram певица презентовала свой новый хит «Танцуй под Бузову». В целом, поклонников не ждало ничего нового – вновь теледива ограничилась лишь несколькими незамысловатыми словосочетаниями, которые исполнила под задорную музыку в стиле дискотек 80-х. Этот трек стал подарком на Новый год всем «моим людям» от Бузовой. Исполнительница призналась, что данная композиция не просто песня, а «моё состояние, в которое я хочу погрузить вас всех! Когда готов всё послать к..., выключи мозг, и делай так, как я». Она призвала своих поклонников кайфовать, радоваться, наслаждаться жизнью и танцевать вместе с ней в эту замечательную праздничную ночь и весь следующий год «трясти своими арбузами». Ольга отметила, что с нетерпением ждет всех комментариев от фолловеров, и даже надеется увидеть забавные видео с танцами под ее хит с хэштегом «танцуйПодБузову».

Однако мнения поклонников телеведущей оказались противоречивы. Часть фанатов с восторгом приняла новое музыкально творение Бузовой, записанное и выпущенное в сумасшедшей спешке, а некоторые поклонники серьезно обеспокоились психическим здоровьем знаменитости. В последнее время Ольга зациклилась на себе, и будто пытается навязать свой образ всем окружающим людям. Она везде говорит лишь о себе, думает о своей персоне, а теперь еще и песни записывает о себе же - будто формирует «секту» под своим именем: «Сначала танцуй под Бузову, потом ешь под Бузову, спи под Бузову, чихай под Бузову и т.д. Брееееед».

Поклонники устали от боготворения Бузовой, и уже боятся очередного «вирусного бреда» в Сети. Некоторые из подписчиков знаменитости отметили, что она постепенно отходит от своего первоначального образа, и если раньше хотя бы старалась изображать из себя певицу, то теперь не заморачивается, и попросту внушает это окружающим: «Тебе лечиться надо .. больная .. Ты как Кашпировский внушаешь людям - что ты умеешь петь и тебе ещё и завидуют».

Кажется, перезагрузки и хронический недосып все же сказались на психическом здоровье телеведущей, ведь странным образом наложенные на музыку несколько незамысловатых фраз она называет песней, а ее внутренний мир выражается одним бессмысленным словосочетанием.