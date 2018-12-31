СМИ: Бывший любовник продолжает преследовать Ким Кардашьян

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Канье Уэст призвал рэпера Дрейка отписаться от его жены в Instagram.

На днях супруг Ким Кардашьян 41-летний Канье Уэст признался американским СМИ, что очень недоволен тем фактом, что бывший бойфренд его жены рэпер Дрейк продолжает преследовать их семью. Недавно Канье узнал, что Дрейк продолжает преследовать Ким Кардашьян в Instagram и внимательно следить за «историями» знаменитости. «Представьте, что у вас проблемы с кем-то, и этот человек следит за вашей женой в Instagram. Мы с Ким искренне желаем этому человеку всего наилучшего и молимся, чтобы он нашел то же счастье, что есть у нас», - сказал Уэст.

Напомним, ранее Ким Кардашьян заявила, что её 32-летний экс-любовник Дрейк имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем. Звезда реалити-шоу была возмущена тем, что Дрейк всем рассказывает о их непродолжительном романе.