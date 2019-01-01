Степаненко могла бояться за собственной благосостояние и обвинила Брухунову в воровстве

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Дискредитация соперницы – верный выход из ситуации, которая сложилась в семье Петросяна. Возможно, юмористка попыталась сохранить «все, как есть», но брак уже трещал по швам и Татьяна стала последним гвоздем в гроб их супружеской жизни и Елена обманула лишь сама себя в нечестной игре.

Татьяна Брухунова посетила программу Дмитрия Борисова «Эксклюзив» и впервые рассказала, что же творилось на самом деле в якобы любовном треугольнике Степаненко-Петросян-Брухунова. Она сообщила, что впервые пришла на работу в юмористическую семью 12 лет назад, когда ей было всего 18. По ее словам, это уже был не брак, а скорее «партнерские отношения». Их пара была очень талантлива в выступлениях, но супруги не проявляли большой любви в реальной жизни. Татьяна утверждает, что четыре года назад, когда она поняла, что Евгению Вагановичу нужна забота и внимание, она без раздумий стала ее проявлять, но реакция со стороны Степаненко оказалась непредсказуемой.

По словам Брухуновой, юмористка стала ревнивой и вела себя агрессивно по отношению к ней. Она не знала как реагировать, но один из случаев решил для нее все. По всей видимости, и для семьи.

«Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработаться. Хотя долгое время я пыталась найти проблему в себе — мне тяжело, когда на меня кричат. Мы ни при каких обстоятельствах не смогли бы найти точки соприкосновения. Наверное, года четыре я терпела, но потом случился эпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве», - рассказала помощница Петросяна, хотя, по ее словам, тогда она была в отпуске.

Возможно, что Елена, как истинная женщина, увидела в Брухуновой соперницу для собственного личного счастья и стала всячески пытаться ее устранить, ведь спокойствие и устойчивость брака юмористки, по всей видимости, от этого зависело. Однако, это привело лишь к еще большему разладу.

Таким образом, Степаненко могла бояться за собственной благосостояние и, возможно, будучи в отчаянии, обвинила Брухунову в воровстве. Этот эпизод, по всей видимости, и повлиял на дальнейший исход проблемы и ее разрешению в виде развода, так как Степаненко могла уже не видеть путей выхода и остаться ни с чем.