«Попросила у свиньи человеком стать»: «Неудачница» Собчак подвела итоги уходящего года и загадала желание

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Провал в политической карьере, серьезные проблемы в семье, закат карьеры в шоу-бизнесе и возобновившиеся насмешки над внешностью - отчаяние Ксении достигло своего пика, и вместо самой успешной женщины в России она стала главной неудачницей 2018 года.

Уходящий год выдался для Ксении Собчак на редкость неудачным. Амбициозная политик строила большие планы и мечтала о грандиозной политической карьере в этом году, однако «желтая земляная собака» явно не благоволила ей. В результате все, к чему стремилась оппозиционерка, с крахом развалилось, а Собчак может претендовать на звание «главная неудачница года». И не удивительно, ведь в предвыборной гонке она с треском провалилась, ее политические взгляды никто не поддерживает, после 4-х лет работы она лишилась места главного редактора в издании LʼOfficiel, а после слухи о неудачной беременности и разводе с Михаилом Виторганом дополнили полную картину ее провалов. Благодаря своим скандальным выходкам и постоянным провокациям, она смогла выбиться в Топ-10 персон года России, и сейчас занимает там 10-е место – сразу после всех главных политических лиц России и семейства Скрипалей - далеко не то, о чем мечтала леди со знаменитой и уважаемой фамилией.

Не удивительно, что Ксения очень ждет окончания 2018 года – самого неудачного в ее карьере и личной жизни, переломного периода, года больших изменений и переоценок, и уже с опаской предвкушает, чем же вознаградит ее «свинья» в 2019. В своем Instagram «скандальная блондинка» подвела итоги уходящего года, и загадала заветное желание на Новый год. Телеведущая призналась, что 2018-й стал для нее временем глобальных переходов, и она очень надеется, что этот «мост от прошлого к будущему» вскоре выведет ее за пределы черной полосы жизни, однако «будущее знает только Свинья».

Судя по всему, отчаяние Ксении на фоне постоянных «ураганов» и напряжения достигло своего пика, ведь она уже не верит в собственные возможности и силы своих убывающих приверженцев, а надеется на удачу и на то, что знаковый для нее символ подарит хоть капельку везения, а пока с опаской готовится встречать 2019 год с «покерфейсом».





Данный пост она подкрепила соответствующей фотографией с шаром в руках, на котором подписчики знаменитости увидели ни задумчивого политика в ожидании больших перемен, а все ту же телеведущую «Дома-2» с «лошадиной челюстью», за что и высмеяли знаменитость. Хейтеры уверены, что Собчак вчерашним вечером завершила «переоценку ценностей», и «попросила у свиньи человеком стать», чтобы в будущем году выбраться из своего «хлева» в обычный мир, полный любви, счастья, достоинства и взаимопонимания.