«Чужая лучше?»: Волочкова под Новый год нашла замену родной дочери - фанаты

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Балерина вместо родной дочери задаривает подарками другую девочку.

Пользователи Сети неоднократно писали в комментариях под фотографиями Анастасии Волочковой, что балерина из-за очередного ухажера совсем забыла о родной дочери Ариадне, которая даже переехала из особняка матери и сейчас проживает с отцом Игорем Вдовиным. Однако Волочкова не унывает и под Новый год нашла замену собственной дочери. Теперь Анастасия задаривает дорогими подарками свою крестницу Элизу, которая в Instagram балерины появляется чаще, чем дочь.

«Чужая дочь лучше?», - заявили фанаты в социальной сети Instagram. Напомним, что по мнению поклонников, Ариадна сбежала жить к отцу, так как не нашла общего языка с новым женихом матери, который уже перебрался в шикарный особняк балерины.