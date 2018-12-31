«Старый хрен»: Новая фаворитка Петросяна может заменить Брухунову и Бузову

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Народный артист восхищенно рассказывает об актрисе московского театра.«Не имеется Ваганычу под старость лет, на молоденьких потянуло», - описывают подписчики артиста сложившуюся ситуацию, проходящую в личной жизни юмориста.

После прогремевшей на всю страну новости о неожиданном разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко, звездная экс-пара не стала останавливаться, а точнее Евгений Ваганович. Сначала он знакомит российский интернет со своей 29-летней беременной любовницей, которая уже мечтает о свадьбе, потом сеть его «женит» а Ольге Бузовой, которая заменила Петросяну вечную соведущую Елену Степаненко на новогоднем шоу «Голубой огонек».

В этот раз, поздравляя с наступающим Новым годом своих подписчиков, Евгений Петросян рассказал о традиционном ежегодном походе в театр, где наслаждается не только постановкой, но и актрисой российского театра и кино Кристиной Бабушкиной. «Просто чудо, жемчужина», - написал комик в своем Instagram. Фанаты не могли оставить это без внимания, рекомендуя переключиться со своей «новоявленной невесты», которой нет и 30 лет, на Бабушкину, возраст которой перевалил за отметку 40.

По поводу отношений с молодой Татьяной Брухуновой фанаты шоумена были однозначны в самом начале — либо она страдает от Эдипова комплекса, либо решила поживиться славой артиста, а в последствии его наследством.