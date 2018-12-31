«Секрет успеха»: Воробьеву дарована удачливость по жизни из-за тяжелого рождения – экстрасенс

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При родах возникли осложнения и врачи едва успели спасти жизнь певца, как он сам утверждает. Медиум уверена, что именно поэтому Алексею в целом везет на жизненном пути, а его небывалое упорство приносит ему успех.

Российский певец, музыкант и актер Алексей Воробьев родился 19 января 1988 года. По его словам, во время родов возникли осложнения и врачам пришлось спасать жизнь будущей знаменитости. Однако, к счастью, все обошлось и Алексей рос обычным ребенком. В школе Воробьев очень любил футбол и даже стал лучшим бомбардиром, а его команда – региональным чемпионом. Позже он пошел в музыкальную школу и там преподаватели также отмечали его усердие и трудолюбие, там он также был лучшим. Этот путь привел его к вершинам музыкального искусства.

Экстрасенс предположила, что «секрет успеха» молодого исполнителя в том, что борьба за жизнь при рождении дала ему, если можно так сказать, путевку в счастливую жизнь. Он всю жизнь усердно работал, но удача всегда ему сопутствовала и в конце концов его путь привел его туда, где он должен быть – в российском шоу-бизнесе.

Таким образом, Воробьеву дарована удачливость по жизни из-за тяжелого рождения, считает медиум, так как даже психологи утверждают, что самостоятельное рождение дает будущему человеку терпение и целеустремленность, а в данном случае спасение жизни и борьба с самого начала жизненного пути благоприятно повлияли на судьбу Алексея Воробьева, а также его карьеру.