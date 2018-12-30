«С легким паром»: Ксения Алферова удивила и огорчила голым снимком из бани

Вчера, 23:37

Неприличный снимок раскритиковали подписчики, даже подумали, что страницу взломали.

Актриса и телеведущая Ксения Алферова опубликовала пост об окончании года и сопроводила его необычным снимком и словами, цитатой из популярного новогоднего фильма «Ирония судьбы или С легким паром».

«30-го декабря каждого года, мы с друзьями, вернее с подругой, ходим в баню!!!! Каждый год обещаю себе, повторять это удовольствие чаще, но, в итоге, оказываюсь в бане раз в год и счастлива безмерно. До 30 декабря еле доползаешь, а после бани с новыми силами в Новый год!!!! Вот! Я, правда, ещё тот паритель, мне в бане жарко, но в опытных руках опытного банщика терплю и не гундю, хотя как герою Боярского в Гардемаринах хочется выбежать поскорее! Но зато после так хорошо, все тело расслабляется и говорит тебе спасибо!!!! Обнимаю! Ваша обновлённая Ксюша! @alisatolkacheva - спасибо, дорогая тебе!», - написала Алферова в Instagram.

Однако, знаменитость удивила и огорчила голым снимком из бани.

Подписчики звезды растерялись увидев контент для взрослых в своих лентах новостей и принялись критиковать автора за пост.

«Дизлайк», «С легким паром Ксения! Счастья вам!», «Смело», «Безобразное фото. Больше похоже на снимок из к/ф «Собибор»... перед газовой камерой», «Подумала что взломали, но по описанию стиль Ксении. Немного удивлена. Но, а вообще фото очень эффектное», «А почему лицо закрыто... Может нам всем такие фотки начать выкладывать?», «Ксения уже не знает чем удивить народ в своих фото. Лишь бы побольше меня, меня, меня, меня... В любом виде, лишь бы побольше. Это уже зависимость», - написали подписчики.

Почему такая публикация появилась пока точно неизвестно, но возможно на фото даже не Алферова, предполагают в Instagram. На данный момент Ксения не отвечает на слова юзеров, возможно суть этого поста станет ясна завтра с очередной публикацией экс-телеведущей «Жди меня».