«Новогодний подарок Соне»: Ани Лорак пошла на мировую с мужем ради дочери-мнение

Вчера, 23:28

Заявление о бракоразводном процессе таинственным образом исчезло из реестра судебных решений. Возможно, ради Софии, которая очень любит отца, Каролина пока передумала разводиться и дала Мурату последний шанс искупить вину.

Несколько месяцев назад стало известно о том, что супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу изменяет ей с Яной Беляевой, киевской моделью, и многие поклонники наводнили социальные сети изменника и «разлучницы». Ситуация получила общественный резонанс и многие поддержали Каролину против собственного мужа и она, по всей видимости, приняла решение все-таки развестись с неверным Муратом.

О бракоразводном процессе стало известно 4 декабря, а само судебное разбирательство было назначено на 24 декабря. Однако, позже выяснилось, что на него пока еще супруги не явились, а их интересы защищали адвокаты. После этого появилась информация о том, что заявление о разводе исчезло из реестра судебных решений, что насторожило СМИ. На данный вопрос попытался ответить квалифицированный юрист.

«Постановление о суде могло пропасть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся. Если бы они просто не пришли на заседание, то оно должно быть перенесено, а Лорак и Налчаджиоглу должны были предупредить об этом, процесс бы существенно затянулся», - сообщил он.

Это наводит на мнение, что возможно Ани Лорак пошла на мировую с мужем ради дочери, таким образом, сделав новогодний подарок маленькой Соне, ведь, судя по публикациям в социальных сетях самого Мурата, она очень любит отца и проводить с ним время. Каролина могла временно простить неверного супруга и забрать заявление о разводе, попытавшись сохранить брак. Однако, воспользуется ли этим шансом сам Мурат покажет время. Возможно, что он упустит эту возможность и опять возьмется «за свое».