«Виторган спас от проклятия»: Собчак стала женой и мамой благодаря искренней любви Максима – Сеть

Отсутствие наследников и одиночество все еще может грозить звезде, если она отречется от отношений с любимым мужем, подозревают поклонники.
Отношения Ксении Собчак с мужчинами длительное время не заходили дальше, чем роман или несколько встреч. Об этом говорили поклонники знаменитости, которой не раз сулили успешное замужество, но в итоге «блондинка в шоколаде» заканчивала все попытки стать женой на стадии свиданий. Было это совпадение, или время не пришло трудно понять, но в Сети раскрыли тайну замужества Собчак.
По словам юзеров, Виторган спас от проклятия, которое возможно было над звездой, которой завидовали миллионы людей.
Возможно даже, что завистники спровоцировали череду кратковременных отношений для Ксении в своих фантазиях, чтобы теперь подчеркнуть - ее судьбу мог изменить союз с Максимом Виторганом. В любом случае, пара очень хорошая и привлекательная, воспитывает общего ребенка. Верить ли в слова «диванных экспертов» в Instagram знаменитости скорее всего решат уже сами.