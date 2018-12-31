«Виторган спас от проклятия»: Собчак стала женой и мамой благодаря искренней любви Максима – Сеть

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Отсутствие наследников и одиночество все еще может грозить звезде, если она отречется от отношений с любимым мужем, подозревают поклонники.

Отношения Ксении Собчак с мужчинами длительное время не заходили дальше, чем роман или несколько встреч. Об этом говорили поклонники знаменитости, которой не раз сулили успешное замужество, но в итоге «блондинка в шоколаде» заканчивала все попытки стать женой на стадии свиданий. Было это совпадение, или время не пришло трудно понять, но в Сети раскрыли тайну замужества Собчак.

По словам юзеров, Виторган спас от проклятия, которое возможно было над звездой, которой завидовали миллионы людей.

«У Ксении по предсказаниям будет еще брак и еще ребенок ... Такого мужчину опустила! Он, вероятно, не мог себе это даже представить!», По каким таким предсказаниям?! Воротникова «экстрасенс» такая есть, писала, что у нее вообще не будет детей и замужем не будет никогда!», «Собчак стала женой и мамой благодаря искренней любви Максима. Это я нагадала знаменитой Ксении вчера по ее имени и фамилии. Как видите, до Виторгана у нее не было мужчин такой особенной энергетики. Он смог дать ей не только имя, но и энергию жизни, а это гораздо нужнее», - написали комментаторы.

Возможно даже, что завистники спровоцировали череду кратковременных отношений для Ксении в своих фантазиях, чтобы теперь подчеркнуть - ее судьбу мог изменить союз с Максимом Виторганом. В любом случае, пара очень хорошая и привлекательная, воспитывает общего ребенка. Верить ли в слова «диванных экспертов» в Instagram знаменитости скорее всего решат уже сами.