«Левая нога уже не двигается»: Анастасия Волочкова устроила пьяные новогодние танцы-Сети

Вчера, 22:26

На Новый год балерину завалили подарками в виде алкоголя и «закуски». Не смотря на праздники, балерина продолжает заниматься танцами и спортом, но как считают фанаты, делает это она «подшофе».

Анастасия Волочкова всегда следует своим принципам. Балерина старается поддерживать спортивную форму до сих пор, даже несмотря на то, что дни её чрезвычайной популярности в балете уже давно закончились. Недавно Анастасия опубликовала несколько роликов, показав, как она поддерживает себя в форме даже в канун Нового года.

На одном из видео Волочкова продемонстрировала поклонникам «предновогодний экзерсис». В своём посте балерина указала, что она со своим возлюбленным подготовила дом к празднику, выстроили все планы на празднования, но даже сейчас она не забывает о занятиях и продолжает репетировать. Балерина уточнила, мол таким образом и сохраняется её профессионализм в балете.

Как бы то ни было, но на одном балете Волочкова сегодня не остановилась. Женщина также опубликовала несколько роликов в «сториз», на которых она занимается в тренажёрном зале и качает свой пресс. Она призвала всех своих фанатов последовать её примеру и не лениться. Однако поклонники в очередной раз высмеяли Анастасию, обвинив её в алкоголизме.

В комментариях в Сети люди отметили, что Волочкова в предыдущих постах хвасталась, что ей прислали в подарок алкоголь и «закуску» к нему. Фанаты обвиняют Анастасию, мол она пропагандирует спорт, а сама постоянно появляется в соцсетях с бокалом алкоголя. Многие посчитали, что балерина в очередной раз устроила пьяные новогодние танцы, и уже давно находится в праздничном настроении. Кроме того, поклонники заметили, что на всех роликах левая нога Волочковой не двигается, а все элементы балерина выполняет только правой. Некоторые фанаты утверждают, что так происходит из-за алкоголя.

Как бы то ни было, Волочкова действительно находится в праздничном настроении. В своём интервью она призналась, что 31 декабря проведёт в компании любимого в бане. В 12 ночи пара разожжет костёр и загадает желание, а затем отправится на прогулку по красивейшим местам. 1 января влюблённые снова побывают в бане, а уже 2 января полетит на Мальдивы.

Кстати, от 2019 года Анастасия больше всего ждёт реализации своих творческих планов, ну и конечно же свадьбу с новым возлюбленным.