«Выгнали с одной щеткой»: Максим Виторган рассекретил имущество, которое оставит после «развода» с Собчак - Instagram

Сегодня, 06:10

Реклама зубной щетки стала настоящим прорывом для юмора актера и возможностью хейтерам подумать над разделом собственности с Ксенией, если состоится развод.

Отношения Максима Виторгана и Ксении Собчак бурно обсуждались с момента появления их в статусе возлюбленных. Некоторым казалось, что Собчак пользуется сыном известного актера Эммануила Виторгана, другим же столь явным был пиар на фамилии Собчак, со стороны Максима. В любом случае отношения влюбленных звезд подогревались слухами о расставании и даже разводе. Не смотря на всю агрессию и негатив в свою сторону, россияне очень пристально наблюдают за знаменитой парой на страницах в Instagram.

Максим Виторган рассекретил имущество, которое не станет делить с Собчак.

Так вышло, что реклама зубной щетки стала поводом для обсуждения возможного расторжения брака Ксенией и Максимом. Виторган креативно подошел к вопросу работы и заинтересовал подписчиком новым нужным товаром буквально за секунду с момента старта ролика. Однако, звезде пророчат расставание с супругой и даже пишут о разделе имущества.

«Уйдете с одной зубной щеткой от Собчак, судя по вашему видео», «Из всего потока рекламы у вас лучшие ролики. Маленькие шедевры. Их приятно смотреть... Так и хочется сказать: Снимайте больше!)», «Сравнение Собчак с зубной электрической щёткой», «Судя по настроению - выгнали из дома, с одной зубной щёткой», - написали в Сети Instagram.

Если комментаторы правы, и Максим Виторган рассекретил имущество, которое оставит после «развода» с Собчак, то Ксения станет завидной невестой и сможет продолжать жить на широкую ногу.

Судьба же Максима Виторгана может оказаться не такой яркой, поскольку неизвестно где ему придётся жить. Также нерешенным остается для поклонников вопрос, кто будет воспитывать общего сына Платона, а кто будет платить алименты.

{suggest-https://vistanews.ru/culture/show-business/283614)

Максим Виторган возможно и рассекретил бы имущество, которое оставит после «развода» с Собчак, но вероятно делать это очень рано, пара могла наладить отношения после слухов о ссорах и даже расставании. Такие догадки появляются в комментариях к публикации, но сам автор очень крутого ролика о рекламе зубной щетки пока не отреагировал на слова юзеров о его законной супруге Ксении Анатольевне Собчак.