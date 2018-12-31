«Ты сегодня была восхитительна»: Иосиф Пригожин спровоцировал скандал с изменой Валерии

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Ольга Перетятько стала его «любовницей» после слов поздравления, которые юзерам показались признанием.

Отношения Валерии и Иосифа Пригожина начались с деловой встречи, которая переросла в настоящие чувства с первой минуты знакомства. Пара поняла свое будущее заглянув в глаза другу и осознав, что оно будет одинаковым и единым. Разные слухи ходили о паре, но все же они никогда не давали настоящего повода усомниться в своих чувствах и искренности. Для друг друга они стали и партнерами, и коллегами, и даже мужем и женой. Рождение семьи подкрепилось появлением детей, хотя многим фанатам это казалось очередной попыткой сохранить брак. Иосиф и Валерия продолжали строить карьеру певицы и муж всегда был в стороне. Такой расчет в семье очень часто критиковали и даже осуждали пару за их меркантильность. Тем не менее личная жизнь пары всегда была в центре обсуждений поклонников.

В соцсети Instagram Иосиф Пригожин спровоцировал скандал с изменой Валерии. Опубликовал обращение к известной певице Ольге Перетятько Пригожин попал в неловкое положение и стал объектом для агрессивных нападок и комментариев хейтеров.

«С потрясающей оперной дивой @olgaperetyatko Ты сегодня была восхитительна!!!», - написал Пригожин.

Такой пост очень сильно возмутил многих поклонников, поскольку слова прозвучали несколько неоднозначно. В ответ Иосифу Пригожину юзеры написали свое мнение: «Изменяете Валерии с этой женщиной и не краснеете, что это за подписи двусмысленные под фото??? Оля хороша, но видимо не только Петросян сошел с ума», «В смысле пара???», «Очень красивая пара».

После таких слов стало ясно, что поклонники против расставания Пригожина и Валерии и готовы даже осудить продюсера за возможный флирт и даже общее фото с другой женщиной. Таким образом, Пригожин спровоцировал обсуждение и теперь будет знать, что его преданные поклонники очень любят пару с Валерией и поддержат своих кумиров в любой ситуации, но только как единое целое.