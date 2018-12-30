«Самбурская, ты плохая актриса»: Екатерина Гордон рассказала об угрозах Анастасии и её директора

Вчера, 21:14

Правозащитница, выступающая на стороне родившей от Головина девушки, пригрозила актрисе судом.

Продолжается Интернет-скандал между Анастасией Самбурской и девушкой по имени Светлана Белогурова. Напомним, что Светлана родила актёру «Кадетов» нежеланного ребёнка, которого тот не захотел признавать и не выплачивал алименты. Помочь девушке вызвалась Анастасия Самбурская, которая также пыталась вразумить молодого Александра Головина. Актриса сняла девушке квартиру, помогала материально и просила посильной помощи у подруг-мамочек. Но теперь Самбурская дала «ленивой» Светлане месяц, чтобы покинуть квартиру и исчезнуть из её жизни.

Продолжение... Екатерина Гордон и Анастасия Самбурская устроили перепалку из-за родившей от Головина девушки Светлана Белогурова просит помощи у добрых людей с поиском жилья в то время, как Самбурская призывает «не слушать, что они с Гордон затеяли». За молодую маму больной малышки вступилась адвокатесса Екатерина Гордон. Она рассказала, что в квартиру, из которой выселяют Светлану, приходила директор «плохой актрисы» Самбурской – Анна Елизарова. Она стучала в дверь ногами, испугала ребёнка и бросалась угрозами в сторону Белогуровой. В «прямом эфире» в социальной сети Гордон добавила, что вообще мало знакома с участниками истории, но настаивает на правоте Светланы, на которой Самбурская якобы хотела заработать, отправив на шоу Андрея Малахова.

Адвокатесса рассказала, что лично знакома с людьми, с которыми Самбурская договаривалась об эфире у Малахова. Она также добавила, что располагает записями телефонных разговоров Светланы, Анастасии и Анны, на которых слышно, как актриса и её директор кричат и угрожают девушке. Екатерина Гордон пообещала опубликовать записи, если Самбурская продолжит давить на Белогурову. Девушкам также грозят судебными разбирательствами.