«Проблемы с сердцем»: Петросян может не выдержать еще одного удара судьбы

Вчера, 20:52

Здоровье юмориста значительно пошатнулось после развода со Степаненко и новые неприятности могут страшным образом повлиять на состояние его организма.

Евгений Петросян на протяжении всей своей деятельности демонстрировал для своих поклонников и телезрителей лишь позитивный настрой. Однако, в августе 2018 года все для юмориста изменилось. Его имя стало активно обсуждаться прессой, было огромное напряжение, а развод с Еленой Степаненко был расследован до мельчайших деталей. Адвокат Петросяна попытался оградить его от огромного количества навалившихся проблем, в том числе обвинений в измене и беременности Татьяны Брухуновой, но здоровье Евгения Вагановича все-таки оказалось «не железным». Известно, что на одной из выставок у него пошла носом кровь, чем он сильно напугал окружающих, а также своих друзей. Однако, проблемы с давлением отступили, но соцсети боятся, что ненадолго.

Продолжение... «Старый хрен»: Новая фаворитка Петросяна может заменить Брухунову и Бузову Народный артист восхищенно рассказывает об актрисе московского театра. «Неймётся Ваганычу под старость лет, на молоденьких потянуло», - описывают подписчики артиста сложившуюся ситуацию, проходящую в... Под фотографиями Петросяна в социальных сетях фанаты активно желают ему здоровья, ведь его проблемы с сердцем еще в далеком 2013 году показали свое лицо. Возможно, что Петросян попросту может не выдержать еще одного удара судьбы. Неизвестно каким он будет, но 73 года – это отнюдь не молодость и любое напряжение негативно скажется на состоянии организма.

В пример можно привести Армена Джигарханяна, для которого отношения с новой пассией стали впоследствии билетом для постоянного посещения клиник и страданий. Постоянный активный темп жизни, съемки, шоу, вопросы журналистов – все это может приводить к переутомлению и, как следствие, ухудшению здоровья.

Таким образом, за здоровье Петросяна можно беспокоиться, так как в 73 года организм сильно постарел, однако, фактором, который может привести к проблемному состоянию, возможно, послужит не старость, а внешние обстоятельства, в частности, скорее всего, связанные с личной жизнью и излишним вниманием журналистов.