Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отправились в свадебное путешествие

Вчера, 20:05

Свой медовый месяц знаменитая пара проведет на лыжном курорте.

Американские таблоиды проинформировали, что молодожены Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, несмотря на плотный график, нашли время на свадебное путешествие. Сообщается, что пара вместе с семьей жениха отправились на горнолыжный курорт в штате Монтана вскоре после скромной свадьбы. И если сами знаменитости отмалчиваются и ничего не говорят фанатам, то их родственники не теряют времени и рассказывают о поездке в социальных сетях.

Напомним, что звезда сериала «Ханна Монтана», а также певица Майли Сайрус вышла замуж за своего бойфренда Лиама Хемсворта накануне Рождества, а именно 23 декабря.