«Ищет на живца»: Отсутствие мужчины сказывается на развратном поведении Седоковой – фанаты

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Певица не стесняясь демонстрирует промежность в Stories, которая прикрыта лишь нижним бельем и колготками, что настораживает ее поклонников. По их мнению, артистке срочно нужен мужчина, ведь такая «реклама» им неприятна.

В своем аккаунте в Instagram в разделе Stories Анна Седокова сняла традиционное видео для собственных подписчиков. Однако, они не оценили ее внешний вид и отметили, что она чересчур много раз наводила камеру на место собственной промежности, которая была прикрыта лишь нижним бельем и колготками, что, по их мнению, просто неприемлемо для звезды такого масштаба.

«Анна, извините, вы, конечно, прекрасная сексуальная женщина, но в последней сторис вы чересчур активно свою промежность «рекламируете», будто на живца ищете, неужто так отсутствие парня сказывается. Будьте скромнее, ну что это такое», - написал один из комментаторов.

При этом можно было бы предположить, что звезда в брюках, однако, последующие видео опровергают этот факт показывая, что девушка в уж очень коротком платье и все-таки капроновых колготках. А это уже подтверждает факт, который озвучили фанаты. При этом она несколько раз наводила камеру именно на то место, прикрываясь. Возможно, она посчитала это очень сексуальным, но фанаты не оценили жесты такого рода и заявили, что им неприятно смотреть на то, как Седокова якобы «изнывает» по мужскому вниманию.

Таким образом, фанаты считают, что отсутствие мужчины сказывается на развратном поведении Седоковой, якобы так она ищет того, кто обратит на нее внимание, но многие поклонники посчитали такое видео неприличным и даже пошлым, что оттолкнуло от его просмотра. Возможно, Анна действительно желает поскорее встретить своего мужчину, но это не значит, что необходимо так напоказ выставлять грудь или собственную промежность, считают подписчики.