Тимати рвется в политику?: Рэпер может покупать любовь народа дарением машин и квартир

Сегодня, 08:10

Дружбу с Владимиром Путиным артист может закрепить признанием сограждан, сделав нуждающимся несколько шикарных презентов и, тем самым, приоткрыв себе дверь в большую политику.

Менять сцену на кресло в Госдуме РФ - привычное дело для российских селебрити. В свое время сбросить шкуру артиста и перевоплотиться в слугу народа успешно смогли Мария Кожевникова, Михаил Евдокимов, Елена Драпенко и многие другие. Самым успешным шоуменом-политиком, без сомнений, стал «крестный отец» отечественной эстрады Иосиф Кобзон. Поговаривают, поп-король Филипп Киркоров планирует в недалеком будущем пойти по политическим стопам своего наставника, а конкуренцию ему может составить его давний враг, но теперь уже друг - рэпер Тимати.

Лидер Black Star уже давно стоит одной ногой в Кремле, являясь доверенным лицом Владимира Путина. Также Тимати довольно тесно общается с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, поэтому вряд ли кого-то должно удивить вероятное наличие у Тимура амбиций слуги народа. Вот только одной дружбы с президентом и остальными политическими авторитетами страны маловато для получения кресла, скажем, в Госдуме РФ. Для полноты образа представителя власти Тимати не хватает народного признания.

Да, у Black Star многомиллионная армия поклонников, но ее преимущественная часть вряд ли имеет право голоса, в силу возраста, да и сценическое творчество должно кардинально отличаться от политической деятельности, принося народу как эмоциональное, так и материальное благо. Понимая это, прямо сейчас Тимати может покупать любовь сограждан дарением машин и квартир. Супердорогой Rolls Royce и шикарные двухкомнатные апартаменты в Москве уже нашли своих хозяев, а щедрый рэпер обещает не останавливаться, готовя новые презенты.

Если вам тяжело представить Тимати в кресле депутата Госдумы, то еще раз взгляните, как среди слуг народа смотрится экс-боксер Николай Валуев. На его фоне Юнусов смотрится не только неплохим законодателем, но и вероятным сменщиком самого Путина.