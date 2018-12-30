«Эхо Чернобыля»: Пугачёва рискует заболеть раком и остаться без груди, как Лайма Вайкуле

Вчера, 21:13

Также как и Иосиф Кобзон, умерший от онкологии, она давала концерты в зоне ЧАЕС в 1986 году. Ряд абортов и пристрастие к алкоголю могут ещё больше усугубить ситуацию и вскоре спровоцировать у Примадонны опасное заболевание.

В последние годы проблема раковых заболеваний существенным образом обострилась в российском обществе. Не обошла она и звёзд шоу-бизнеса, яркие тому примеры Жанна Фриске и Иосиф Кобзон. Считается, что причиной всплеска заболеваемости стала плохая экология, а также изменение образа жизни людей. Вместе с тем есть подтверждённое конкретными исследованиями мнение, что на развитие онкологии влияют разного рода последствия катастроф техногенного характера, где авария на Чернобыльской АЭС играет ключевую роль.

В зоне наибольшего риска находятся те, кто непосредственно бывал на этой территории сразу после трагедии. Как известно, к числу таковых относятся и многие артисты, которые по зову сердца в 1986 году отправились поддержать сотрудников станции, ликвидаторов и просто местных жителей, которым не повезло оказаться в эпицентре катастрофы столетия. Одной из первых там была и Алла Пугачёва, которая сейчас может поплатиться за свою тогдашнюю смелость, поскольку, как и Иосиф Кобзон, может заболеть раком.

Примадонна отправилась в зону отчуждения в сентябре 1986 года. И хотя Алла Борисовна соблюдала все меры предосторожности – не брала от фанатов цветы и подарки, передвигалась по зоне лишь в сопровождении специалистов и даже попросту убегала от пытавшихся приблизиться к ней местных жителей – эхо Чернобыля спустя годы всё же достало её. Врачи подозревают, что Пугачёва во время своего пребывания на месте аварии захватила приличную дозу радиации, что в итоге сказалось на её здоровье и теперь даже может вызвать рак. Как известно, некоторые виды онкологии могут проявляться лишь через десятилетия после облучения. Между тем, уже несколько лет Примадонна лечится от диабета второго типа, что, по мнению специалистов, является последствием её вояжа в Чернобыль в 1986 году.

Вместе с тем Алла Борисовна, по некоторым данным, также периодически испытывает неприятные ощущения в области груди. В этой связи есть опасения, что певица, как и её подруга Лайма Вайкуле, может получить рак молочной железы. Мало кто знает, но латвийская певица в начале 90-х даже попрощалась с жизнью. Американские врачи диагностировали у неё онкологию, в связи с чем, ей пришлось пройти через несколько курсов химиотерапии. В итоге Вайкуле удалось избавиться от смертельного недуга, но, по слухам, ей пришлось расстаться для этого с грудью. Сама подруга Пугачёвой это предпочитает не афишировать. До сих пор рак для неё больная тема.

Что же до Примадонны, то в сумме с облучением радиацией, у неё есть целый набор факторов, которые определяют её в группу высочайшего риска. В частности, сама Пугачёва ранее признавалась, что в прошлом делала аборты, источники в окружении артистки утверждают, что происходило это многократно. Согласно результатам последних исследований, искусственное прерывание беременности серьёзно повышает вероятность появления недуга. Кроме того, известно, что Пугачёва увлекалась ранее и сейчас не брезгует табаком и алкоголем, что, как утверждают специалисты, также приближает к онкологии. Помимо прочего, одним из факторов является наличие такого заболевания, как сахарный диабет. Есть мнение, что его осложнения в определённой мере способствуют развитию рака груди. Учитывая все эти обстоятельства, а также преклонный возраст Пугачёвой, можно предположить, что певицу подстерегает большая опасность повторить судьбу своей приятельницы Лаймы Вайкуле. Ошибки молодости могут дорого обойтись Примадонне.