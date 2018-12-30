«Фэшн леди на базаре»: Суровая Бородина в образе «сельской бабы» едва не довела Омарова до истерики

Вчера, 19:49

Телеведущая решила проверить своего супруга на прочность, и судя по всему, бизнесмен оказался не готов к такому жизненном испытанию.

Ксения Бородина – действительно уникальный «продукт» реалити-шоу «Дом-2», ведь она единственная смогла построить успешную карьеру и сохранила отличную репутацию за счет того, что всегда достойно выйти из всех скандалов, стойко выдерживает критику и насмешки, и даже стала примерной супругой и матерью. Уже более трех лет телеведущая счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым, которому подарила очаровательную дочь Теону. Также супруги воспитывают старшую дочь Ксении от первого брака с Юрием Будаговым Марусю.

Бородина очень дорожит своей семьей и отношениями с мужем и дочерьми, старается не выносить сор из избы, а потому создала образ идеальной семьи. В действительности, Ксения иногда любит испытать своего любимого на прочность, и устраивает ему «жестокие» испытания. Например, сегодня, в выходной день, она решила отправиться на «контрольную закупку» перед Новым годом. Судя по образу Ксении, она точно знала, куда едет, и что ее ждет: несмотря на образ и популярность, она была одета в спортивные штаны, удобный красный пуховик, и повесила на плечо удобную сумку с длиной ручкой. Фотографиями с предновогоднего шопинга она поделилась со своими подписчиками.

Зрелище выдалось забавное: за отсутствие макияжа и максимально удобный, растрепавшийся хвостик на голове на фоне толпы, огромных тележек и заваленных стеллажей с продуктами поклонники прозвали теледиву «фэшн леди на базаре».

«Закаленная» на «Доме-2» телеведущая в образе «сельской бабы» отлично вписалась в обстановку, а ее сосредоточенность рассмешила подписчиков. Однако больше всего фолловеров теледивы позабавил ее супруг Курбан: судя по всему, суровая жена едва не довела Омарова до истерики своим испытанием. На одной из фотографий растерянный бизнесмен с недоумевающим лицом стоит посреди толпы, обхватив руками голову, и кажется совсем не понимает, что он делает в этом жутком месте, и как нужно себя вести среди уставших москвичей.

После таких испытаний Бородиной вряд ли удастся еще раз затащить привыкшего к комфорту мужа на семейный шопинг, а этот предновогодний опыт он запомнит на долго.