И с Леонтьевым тоже: Киркоров мог развестись с Пугачевой из-за ее аморальности

Вчера, 19:34

Малахов нашел доказательства слишком свободных взглядов Примадонны, которые она исповедовала даже будучи замужем. Валерий Леонтьев подтвердил, что Филипп застукал его с голой Аллой.

В студии «Привет, Андрей» решили обсудить дела минувший дней. Малахов решил представить на суд общественности сенсационную заметку в газете за 90-е годы о совместном отдыхе Пугачевой и Леонтьева. Под заголовком «Алла Борисовна расстроила мужа» написано, что Киркоров, который в то время был мужем Пугачевой, обнаружил свою жену в бассейне с Леонтьевым, причем оба были голые.

Как следует из рассказа журналиста, дело было на даче Леонтьева в Подмосковье. Это роскошный особняк с шикарной мебелью в больших просторных комнатах, но главным предметом роскоши оказался бассейн с теплой водой. Вот он и привлек внимание Пугачевой на утро после того, как они Киркоровым, Игорем Крутым и хозяином дома хорошо отдохнули вечером.

Гостеприимный Леонтьев подруге не отказал и повел купаться, но в самый разгар веселья пришел Киркоров. Застав веселящуюся парочку в чем мать родила, он очень возмутился, но на его негодование Крутой ответил, что это все причуды звезд и если он их еще не понимает, то просто не дорос.

Присутствующие в студии гости, конечно, были удивлены такими фактами из прошлого артистов, но сам Киркоров со смехом заявил, что ничего подобного не припоминает. Но Леонтьев подтвердил, что все сказанное – правда, и Киркоров действительно это видел и был возмущен, на что король российской эстрады заметил, что в последнее время стал очень забывчив.

Любой человек может страдать забывчивостью, тем более, если это было 20 лет назад, но поверить в то, что кто-то может забыть, что застал свою голую жену, развлекающуюся с другим, тоже голым, мужчиной, поверить очень сложно. А уж если речь идет о любви всей твоей жизни, то и подавно.

Вероятно, Киркоров «забыл» этот инцидент из-за того, что видел свою жену в сомнительных ситуациях не только с Леонтьевым, но и с другими мужчинами. Игорь Крутой ведь ему объяснил, что ничего удивительного в бассейне не происходит – это просто особенности поведения звезд. Но молодому и амбициозному Киркорову могло не нравиться такое поведение жены. Увидев несколько таких эпизодов, Киркоров мог начать чувствовать ревность и «неполноценность», и поэтому решил развестись с Пугачевой, пока из-за ее аморальности не стал всеобщим посмешищем.