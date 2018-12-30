«Ленивая и наглая»: Белогурова и Гордон могут использовать дочь Головина для легких денег

Вчера, 19:31

Скандал вокруг знаменитых артистов делает Светлану и Екатерину обсуждаемыми личностями и, по всей видимости, они активно это используют, чтобы создать общественный резонанс и «выбить» из Головина побольше денег.

Скандал вокруг внебрачной дочери Александра Головина Оливии набирает обороты. К нему подключились Настасья Самбурская, Екатерина Гордон и Наталья Рудова. Дело в том, что Настасья приняла у себя на восемь месяцев Светлану Белогурову с ребенком абсолютно бесплатно и давала ей ежемесячное пособие в 30 тысяч рублей, оплачивала ей курсы, развитие и так далее, чтобы та смогла работать и в дальнейшем остаться в Москве и обеспечивать себя с дочерью, хотя в Санкт-Петербурге у девушки есть мама с собственной квартирой.

Теперь Белогурова с Екатериной Гордон, к которой обратилась с просьбой о помощи в установлении отцовства Головина, обвиняют Самбурскую в том, что она выселяет Светлану с ребенком из собственной квартиры. Действительно, звезда дала ей месяц, чтобы та съехала, но мотивы к этому были совершенно не те, которые обрисовывает Гордон.

«Я дала ей удочку, чтобы она стала независимой и с профессией. У меня ремонт, деньги немалые уходят, после НГ обещала помочь и с адвокатом и с тестом на отцовство, чтобы подать на алименты! Что делает Света? Она Прется к Гордон, не уведомив меня! Спрашивается, зачем я полгода заботилась о ее спокойствии и спокойствии ребёнка, обещая что 2 года она может пользоваться квартирой и получать от меня пособие. Она орет что не меркантильная, но при этом обратилась к самому скандальному юристу и уже кажется продала своё присутствие всем возможным шоу. Просто ленивая попа, не захотевшая учиться, работать и желающая жалости к себе и легких денег», - написала в своем Instagram возмущенная звезда.

На ее сторону встали многие поклонники и Наталья Рудова, которая считает, что решение рожать ребенка от отца, который от него отказался – это личное решение Светланы и она несет за него ответственность.

При этом пользователи считают, что «ленивая и наглая» сошлись в одном тандеме и Гордон с Белогуровой будут до последнего наживаться на знаменитых именах, пожелав легких денег и славы. Однако, они забывают, что потом таких «несчастных одиноких мам» забывают так же быстро, как они и появляются, а вот неприятный осадок всегда остается.

Таким образом, Белогурова и Гордон могут использовать дочь Головина для легких денег, пытаться получить легкие деньги на разного рода ток-шоу и скандалах, но дальнейшего плана, по всей видимости, они не продумали, так как поклонники, верящие в слова Самбурской и Рудовой, все еще на их стороне и поддерживать мать, которая по сути не заботится о спокойствии ребенка, а создает вокруг него скандал, они попросту не хотят.