«Новый год без Пугачевой»: Максим Галкин с детьми демонстративно готовятся к праздникам без Примадонны

Вчера, 19:10

Отсутствие Аллы Борисовны рядом с мужем и наследниками в канун праздников может свидетельствовать об уже состоявшемся распаде звездного семейства.

Разговоры о намечающемся разводе Пугачевой и Галкина начались минувшей осенью, а пик абсурда пришелся на время гастролей Максима по США. СМИ и соцсети писали о появлении у юмориста то ли никому неизвестной любовницы, то ли телеведущей Юлии Барановской, в то время как Примадонна якобы планировала вернуться к Филиппу Киркорову, либо очаровать Диму Билана.

Слухи слухами, а после возвращения Галкина в Россию звездных супругов ни разу не видели вместе, более того, они активно посещают чужие семейные праздники в одиночку, будто специально подливая масла в огонь. Ранее мы уже писали, что комик и Примадонна могут развестись еще до Нового года, а сегодня сенсационные предположение получило очередной весомый довод.

В ставшем легендарным подмосковном замке Максим Галкин с детьми демонстративно готовятся к праздникам без Аллы Борисовны. Звездный отец сделал нарезку из веселой жизни наследников, и ни в одном видео-отрезке нет их матери. Даже некая женщина, вероятно, горничная, засветилась в предновогоднем семейном ролике, а Пугачева вновь куда-то исчезла.

Как тут не вспомнить мрачное появление Примадонны на недавнем шоу Филиппа Киркорова. На болезненно бледной Алле Борисовне не было лица, что многие СМИ объяснили «воровством» неизвестными злоумышленниками новых песен Народной артистки. А что если Пугачева мучается, так как Новый год в подмосковном замке может пройти без нее?

Вероятно, уже завтра-послезавтра всем слухам вокруг семейной жизни Примадонны и Галкина будет положен конец, ведь современное общество не может обойтись без фото в Instagram за новогодним столом, звезды - не исключение. А такой активный пользователь соцсетей, как Максим, попросту обязан порадовать подписчиков торжественным постом.