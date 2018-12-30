«Только через ЗАГС»: Викторию Дайнеко фанаты предостерегли от общения с Воробьёвым

Вчера, 20:39

В последнее время певица проводит время с бывшим бойфрендом Алексеем Воробьёвым, в связи с чем, поклонники опасаются, что их кумира настигнет очередная трагедия в личной жизни.

Известная певица Виктория Дайнеко в последние годы существенно снизила активность на творческом фронте. Победительница «Фабрики звёзд-5» с 2016 года стала реже появляться на публике, её песни не так часто можно было услышать по радио. Однако в 2018 году всё внезапно изменилось. Дайнеко выпустила долгожданный альбом «Смайлы», сняла клип на песню «С Новым годом, мой ЛЧ» и даже поучаствовала в озвучивании мультфильма «Ральф против интернета». Вместе с тем наметились перемены к лучшему и в личной жизни Виктории. После выхода клипа, где снялся бывший бойфренд Дайнеко Алексей Воробьёв, поклонники артисты заговорили о воссоединении пары. Вот уже больше года после развода с музыкантом Дмитрием Клейманом Виктория находится в «свободном плавании».

Вместе с тем фанаты пока настороженно относятся к потенциальному избраннику певицы. В Instagram поклонники предостерегли Дайнеко от общения с Воробьёвым. Случилось это после очередного упоминания Викторией своего бывшего молодого человека. В частности, певица опубликовала в блоге снимок, который сделал Воробьёв, и отметила его способности фотографа. Поклонники, вероятно, посчитали, что артистка нахваливает Алексея не просто так, решив, что очередная влюблённость затуманила ей разум. Пользователи посоветовали Дайнеко трезво смотреть на вещи с учётом прежних ошибок в личной жизни и отдаваться в объятия новому мужчине лишь после официальной регистрации отношений. «Виктория, не поддавайтесь соблазнам! Только через ЗАГС, цените и берегите себя, вы слишком хороша!», - пишут в сети. Сама Дайнека предпочла согласиться с высказанным мнением.